Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чикмарёва и Янченков: можем похвалить себя только за то, что выступили

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при России в Красноярске. Пара заняла третье место в итоговом протоколе соревнований, набрав 191,38 по сумме двух программ.

Янченков: Мы плохо откатали обе программы, прыжковые элементы получились, но с тодесом в короткой программе и поддержкой в произвольной — не получилось.

Чикмарёва: Могли сделать более стабильные элементы лучше, обидно за такие глупые ошибки.

Янченков: Тяжелее готовиться и выступать после перерыва, но надеемся, что втянемся и будем радовать чистыми прокатами.

Чикмарёва: Похвалим себя за то, что выступили, на этом всё.

Янченков: Сложно найти что-то хорошее, но найдём и пойдём дальше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.