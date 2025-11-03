Скидки
Чикмарёва и Янченков: можем похвалить себя только за то, что выступили

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при России в Красноярске. Пара заняла третье место в итоговом протоколе соревнований, набрав 191,38 по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

Янченков: Мы плохо откатали обе программы, прыжковые элементы получились, но с тодесом в короткой программе и поддержкой в произвольной — не получилось.

Чикмарёва: Могли сделать более стабильные элементы лучше, обидно за такие глупые ошибки.

Янченков: Тяжелее готовиться и выступать после перерыва, но надеемся, что втянемся и будем радовать чистыми прокатами.

Чикмарёва: Похвалим себя за то, что выступили, на этом всё.

Янченков: Сложно найти что-то хорошее, но найдём и пойдём дальше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

