Бойкова и Козловский прокомментировали победу на Гран-при в Красноярске

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 226,18 балла.

«Нельзя сказать, что произошли какие-то кардинальные изменения в нашей подготовке к турниру. Просто прокат получался. Ехали мы размеренно, спокойно, концентрировались на элементах и на переходах, чтобы иметь возможность отдохнуть между элементами. Поэтому создалось такое впечатление, что мы что-то поменяли», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 201,34. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).