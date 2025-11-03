Скидки
Бойкова и Козловский прокомментировали победу на Гран-при в Красноярске

Бойкова и Козловский прокомментировали победу на Гран-при в Красноярске
Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 226,18 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

«Нельзя сказать, что произошли какие-то кардинальные изменения в нашей подготовке к турниру. Просто прокат получался. Ехали мы размеренно, спокойно, концентрировались на элементах и на переходах, чтобы иметь возможность отдохнуть между элементами. Поэтому создалось такое впечатление, что мы что-то поменяли», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 201,34. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).

Новости. Фигурное катание
