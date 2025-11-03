Скидки
Фигурное катание

«Попытка была приличная». Козловский — о четверном выбросе на этапе в Красноярске

«Попытка была приличная». Козловский — о четверном выбросе на этапе в Красноярске
Комментарии

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об ошибке на четверном выбросе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

«Когда цепляемся, Сашу это немного сбивает, мешает в полной мере чувствовать сам полёт. Поэтому из-за этого она чуть-чуть пропустила открытие, но попытка была очень приличная», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

По итогам этапа Бойкова и Козловский заняли первое место с результатом 226,18 балла. Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 201,34. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).

