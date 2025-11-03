«Попытка была приличная». Козловский — о четверном выбросе на этапе в Красноярске

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об ошибке на четверном выбросе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Когда цепляемся, Сашу это немного сбивает, мешает в полной мере чувствовать сам полёт. Поэтому из-за этого она чуть-чуть пропустила открытие, но попытка была очень приличная», — сказал Козловский в эфире Первого канала.

По итогам этапа Бойкова и Козловский заняли первое место с результатом 226,18 балла. Вторыми стали Таисия Щербинина и Артём Петров с результатом 201,34. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (191,38).