«Я поторопилась». Бойкова — об ошибке на четверном выбросе в Красноярске

Комментарии

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, рассказала, какая ошибка произошла во время четверного выброса в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

«После мемориала Панина-Коломенкина я сделала вывод насчёт каскада, заходила, наоборот, поспокойнее, приглушённее. Получился хорошо, я прямо рада за него.

Выброс мы уже успели обсудить. Диме показалось, что я поторопилась. Мы немножко стукнулись руками во время крутки, то есть я рано пошла вкручиваться. Если бы раньше открылась, выехала бы», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.

