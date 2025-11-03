«Я поторопилась». Бойкова — об ошибке на четверном выбросе в Красноярске

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, рассказала, какая ошибка произошла во время четверного выброса в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

«После мемориала Панина-Коломенкина я сделала вывод насчёт каскада, заходила, наоборот, поспокойнее, приглушённее. Получился хорошо, я прямо рада за него.

Выброс мы уже успели обсудить. Диме показалось, что я поторопилась. Мы немножко стукнулись руками во время крутки, то есть я рано пошла вкручиваться. Если бы раньше открылась, выехала бы», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.