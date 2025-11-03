Козловский — об изучении четверного выброса: я переживал больше, чем Бойкова

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался об изучении четверного выброса. На этапе Гран-при России в Красноярске спортсмены заняли первое место с результатом 226,18 балла.

«Когда мы изучали только этот элемент и активно работали над ним в межсезонье, то я очень сильно переживал, может быть, больше, чем Саша. Потому что я понимал всю ответственность этого действия. Но постепенно страх проходит и ты понимаешь, что тебе не до него. Чтобы исполнять элемент, тебе нужна концентрация — на себе, на своём теле, на задачах, которые я, как партнёр, должен выполнить, чтобы элемент получился успешно. И когда фокус смещается на эти аспекты, то нет времени для страха», — сказал Козловский в эфире Первого канала.