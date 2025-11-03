Бойкова — о четверном выбросе: элемент, который не будет никогда 100 из 100

Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, почему считает четверной выброс одним из самых сложных элементов. Фигуристы выполнили выброс в произвольной программе этапа Гран-при России в Красноярске, допустив небольшую ошибку.

«На самом деле, на тренировках бывали разные прокаты. Когда есть косячок на выбросе, это не повод разваливать всю программу. Наоборот, надо выдохнуть, подсобраться. Это такой элемент, который не будет никогда 100 из 100. Об этом мне каждый день напоминает Станислав Александрович. Ну, ничего страшного. Не совсем получился, но поехали дальше», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.