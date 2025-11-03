Вайцеховская рассказала, что ей нравится в дуэте Кагановская/Некрасов

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила работу Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой с дуэтом Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«В дуэте Василиса Кагановская/Максим Некрасов мне очень нравится то, что техникой там занимается один из лучших технарей мира — Алексей Горшков, а впечатлением и стилем — одна из лучших тренеров-художников — Анжелика Крылова. Вместе получается такое лёд и пламень, от которого совершенно невозможно оторвать взгляд. Отличная работа, на мой взгляд», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

На этапе Гран-при России в Красноярске Кагановская и Некрасов заняли второе место с результатом 204,54 балла. Победителями стали Александра Степанова и Иван Букин (210,81).