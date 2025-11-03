Сына Евгения Плющенко увезли на скорой после ледового шоу в Санкт-Петербурге

Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли на машине скорой помощи с высокой температурой после выступления в ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами» — и он откатался, герой», — приводит слова Евгения Плющенко Sport24.

3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день фигурист выступил в шоу «Спящая красавица», исполнив роль короля. Его 12-летний сын Александр исполнил роль принца.