Фигурное катание

Алёна Косторная и Георгий Куница могут выступить в паре уже к концу этого сезона
Российский фигурист Георгий Куница заявил, что они с супругой Алёной Косторной могут выступить в паре уже к концу нынешнего сезона.

«У нас будет новогодний тур, с этим шоу [«Спящая красавица»] поедем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, затем планируем выступать в спорте с Алёной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по её восстановлению», — приводит слова фигуриста Sport24.

Напомним, в конце сентября этого года Куница и Косторная стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Дмитрий. В текущем сезоне Георгий выступал в паре с Анастасией Коробейниковой.

