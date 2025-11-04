Скидки
Вайцеховская высказалась о четверном выбросе Бойковой и Козловского

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о четверном выбросе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Фигуристы выполнили выброс в произвольной программе на этапе Гран-при России в Красноярске, допустив небольшую ошибку.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Окончено

«Четверной выброс Саши Бойковой и Димы Козловского — это, конечно же, элемент, который надо прыгать, прыгать и прыгать в соревновательном режиме. С первой попытки и чтобы сразу стабильно квады вообще редко у кого получаются. Зато если квадвыброс спустя какое-то время начнёт пробовать кто-то ещё, у Бойковой и Козловского (при условии стабильного элемента) уже будет иметься подушка безопасности. Но в целом — молодцы!» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

