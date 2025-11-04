Татьяна Навка: вся наша страна идёт к мечте Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой после её выступления на ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Камилочка — ты невероятное талантище. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идёт вся наша страна.

Камила Валиева первый раз в роли этого невероятного чёрного лебедя. Она очень волновалась, и я вместе с ней. Но, по-моему, эта роль ей очень идёт. Я безумно счастлива, что Камила сегодня с нами», — приводит слова Навки ТАСС.