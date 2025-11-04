Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка: вся наша страна идёт к мечте Камилы Валиевой

Татьяна Навка: вся наша страна идёт к мечте Камилы Валиевой
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой после её выступления на ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Камилочка — ты невероятное талантище. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идёт вся наша страна.

Камила Валиева первый раз в роли этого невероятного чёрного лебедя. Она очень волновалась, и я вместе с ней. Но, по-моему, эта роль ей очень идёт. Я безумно счастлива, что Камила сегодня с нами», — приводит слова Навки ТАСС.

Материалы по теме
Дмитрий Песков: Камила Валиева блистательна и великолепна
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android