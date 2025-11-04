Скидки
Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья сына, которого увезли на скорой после шоу

Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья сына, которого увезли на скорой после шоу
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья своего сына Александра, которого ранее увезли на скорой помощи после ледового шоу в Санкт-Петербурге, организованного в честь дня рождения Плющенко-старшего.

Сообщалось, что у Александра накануне выступления была температура, однако было принято решение не исключать спортсмена из списка участников шоу.

«В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались её сбить — ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить её для кого-то из ребят.

Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили — сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаёмся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся ещё на сутки», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

