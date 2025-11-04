Скидки
«Лично моё решение». Плющенко-младший выступил с обращением после госпитализации с шоу

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выступил с видеообращением после новостей о госпитализации с высокой температурой с шоу его отца.

«Со мной всё хорошо, сейчас у меня температура 37… Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, всё хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть.

По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично моё решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — сказал Плющенко-младший в ролике, опубликованном Рудковской в телеграм-канале.

