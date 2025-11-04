Чемпионка мира Мишина сообщила, что осуществила мечту поуправлять самолётом

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина, выступающая с Александром Галлямовым, рассказала, что осуществила желание поуправлять самолётом. Фигуристка опубликовала фото из самолёта.

«Желание поуправлять самолётом — исполнено. У меня был строгий учитель, но, кажется, он мной остался доволен», – написала Мишина.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Пекине (2022), чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Весной 2025 года стало известно о том, что партнёр получил серьёзную травму, в связи с чем проходил долгое восстановление и не тренировался.

Пара планирует выступить на этапах Гран-при России в Казани (8-9 ноября) и Омске (22-23 ноября).