Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Горбачёва вернулась к тренировкам на льду после травмы

Фигуристка Горбачёва вернулась к тренировкам на льду после травмы
Алина Горбачёва.
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва сообщила, что вернулась к тренировкам после травмы. Спортсменка опубликовала в социальных сетях ролик, где исполняет двойной аксель.

Горбачёва ещё не выступала на соревнованиях в текущем сезоне. 18-летняя фигуристка получила травму во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине, который прошёл в сентябре этого года. Алина столкнулась с другим спортсменом на тренировке, получив порез левой ноги.

Спортсменка выступила на контрольных прокатах сборной России в сентябре, однако в дальнейшем была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при России в Красноярске из-за травмы.

Материалы по теме
Девочка, которая не предала свою мечту. Алине Горбачёвой — 18!
Девочка, которая не предала свою мечту. Алине Горбачёвой — 18!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android