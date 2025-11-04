«Фигурист будущего». Тарасова — о перспективах Ильи Малинина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу действующего чемпиона мира американца Ильи Малинина на этапе Гран-при в Канаде и оценила его спортивные перспективы.

Малинин побил свой же прошлогодний рекорд баллов за произвольную программу — теперь лучший результат составляет 228,97 балла.

«Малинин — фигурист будущего. У Ильи уникальная техника, его невозможно сравнить ни с кем из фигуристов прошлого. У него сейчас нет конкурентов, а тогда не было бы и подавно. Раньше ведь лучшие спортсмены прыгали всего один-два четверных.

При чём тут Плющенко с Ягудиным? Они и Малинин — совершенно разные вещи. Возможно, эмоционально Лёша Ягудин смотрелся лучше Ильи, но это не так важно. Никто и никогда не делал того, на что технически способен Малинин. Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — приводит слова Тарасовой Sport24.