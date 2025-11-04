Скидки
Фигурное катание

«Фигурист будущего». Тарасова — о перспективах Ильи Малинина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу действующего чемпиона мира американца Ильи Малинина на этапе Гран-при в Канаде и оценила его спортивные перспективы.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 3, Саскатун, Канада
Мужчины. Произвольная программа
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.81
2
Александр Селевко
Эстония
257.21
3
Као Миура
Япония
253.69

Малинин побил свой же прошлогодний рекорд баллов за произвольную программу — теперь лучший результат составляет 228,97 балла.

«Малинин — фигурист будущего. У Ильи уникальная техника, его невозможно сравнить ни с кем из фигуристов прошлого. У него сейчас нет конкурентов, а тогда не было бы и подавно. Раньше ведь лучшие спортсмены прыгали всего один-два четверных.

При чём тут Плющенко с Ягудиным? Они и Малинин — совершенно разные вещи. Возможно, эмоционально Лёша Ягудин смотрелся лучше Ильи, но это не так важно. Никто и никогда не делал того, на что технически способен Малинин. Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — приводит слова Тарасовой Sport24.

