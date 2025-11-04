Трусова вышла на лёд с сыном, Медведева стала королевой. Лучшие фото с шоу Плющенко

2-3 ноября в Санкт-Петербурге на площадке стадиона «Ледовый дворец» состоялось ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Спящая красавица».

Главные роли в спектакле исполнили чемпионка России среди юниоров Елена Костылева (принцесса Аврора) и Александр Плющенко (принц Дезире). Роли феи Сирени исполнила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, в качестве феи Карабос в шоу выступила серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова).

Сам Евгений Плющенко выступил в роли короля, а королевой стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, это было её дебютное появление в шоу Плющенко. Роль ворона-рассказчика исполнил фигурист «Ангелов Плющенко», вице-чемпион России Макар Игнатов. Само шоу соединяет в себе постановку на льду и современный балет.

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.