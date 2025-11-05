Скидки
Ирина Роднина: я плохо реагирую на то, что меня называют легендой

Ирина Роднина.
Аудио-версия:
Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, советская фигуристка Ирина Роднина призналась, что ей не нравится, когда её называют «легендой».

«Считаю безграмотным сравнивать представителей разных эпох. Всё-таки в спорте с тех пор многое изменилось. Если так делают медийные люди, это тем более странно. Я плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать.

По результатам в спорте — да, а чего в моей жизни было легендарного? Жива, здорова, температура нормальная. Только давление из-за возраста повышенное. Конечно, кто-то другой может считать меня легендой, но я не буду. Я живой человек, памятник себе отливать не хочу и не планирую», — приводит Sport24 слова Родниной.

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр, Роднина также 10 раз завоёвывала первое место на чемпионатах мира, 11 — на чемпионате Европы.

