Ирина Роднина: я плохо реагирую на то, что меня называют легендой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, советская фигуристка Ирина Роднина призналась, что ей не нравится, когда её называют «легендой».

«Считаю безграмотным сравнивать представителей разных эпох. Всё-таки в спорте с тех пор многое изменилось. Если так делают медийные люди, это тем более странно. Я плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать.

По результатам в спорте — да, а чего в моей жизни было легендарного? Жива, здорова, температура нормальная. Только давление из-за возраста повышенное. Конечно, кто-то другой может считать меня легендой, но я не буду. Я живой человек, памятник себе отливать не хочу и не планирую», — приводит Sport24 слова Родниной.

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр, Роднина также 10 раз завоёвывала первое место на чемпионатах мира, 11 — на чемпионате Европы.