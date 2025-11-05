Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание четвёртого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Казани

С 5 по 7 ноября состоится четвёртый этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани (время московское):

5 ноября, среда

17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец;

19:45 – пары, КМС, короткая программа.

6 ноября, четверг

13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец;

15:40 – пары, КМС, произвольная программа;

17:05 – девушки, КМС, короткая программа;

19:45 – юноши, КМС, короткая программа.

7 ноября, пятница

12:45 – девушки, КМС, произвольная программа;

15:45 – юноши, КМС, произвольная программа.

