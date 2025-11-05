Расписание четвёртого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Казани

С 5 по 7 ноября состоится четвёртый этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани (время московское):
5 ноября, среда
17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец;
19:45 – пары, КМС, короткая программа.
6 ноября, четверг
13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец;
15:40 – пары, КМС, произвольная программа;
17:05 – девушки, КМС, короткая программа;
19:45 – юноши, КМС, короткая программа.
7 ноября, пятница
12:45 – девушки, КМС, произвольная программа;
15:45 – юноши, КМС, произвольная программа.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций.