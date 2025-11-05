Четвёртый этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть трансляции

Сегодня, 5 ноября, в Красноярске начнётся четвёртый этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026. В рамках турнира пройдут соревнования в танцах на льду, у спортивных пар и у фигуристов-одиночников. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

По итогам двух этапов юниорского Гран-при России лидерами среди девушек являются Маргарита Базылюк и София Дзепка, которые набрали по 18 очков. У юношей на первое место вырвался Михаил Алексахин, в активе которого 24 очка.