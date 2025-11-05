Навка сообщила, что Валиева приступила к полноценным тренировкам в группе Соколовской

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что российская фигуристка Камила Валиева начала тренировочный процесс под руководством специалиста Светланы Соколовской, которая работает на «Навка Арене». В октябре стало известно, что Валиева покинула группу Этери Тутберидзе.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — приводит слова Навки ТАСС.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года.