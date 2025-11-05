Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Медведева — о знакомстве с Гайнутдиновым: позориться — так вместе

Медведева — о знакомстве с Гайнутдиновым: позориться — так вместе
Евгения Медведева.
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как познакомилась со своим нынешним молодым человеком, танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Пара вместе выступала в проекте «Звёздные танцы»

Медведева: У меня было всё просто. Мне предложили принять участие в шоу «Звёздные танцы» — я согласилась. Меня спросили — хочешь потанцевать? Ответила, да, хочу. Изначально думала, что это будет проект сольного танца. Мне сначала даже не сказали, что я буду с партнёром танцевать. И только на обсуждении проекта: «Ты не переживай, мы дадим тебе хорошего профессионального партнёра». Думаю: «Ладно, окей, ещё лучше. Позориться — так вместе.

Гайнутдинов: Мы не опозорились — были очень достойны, я считаю. Прошли вообще все этапы, испытания.

Медведева: Я сразу согласилась. Эксперименты привели к тому, что мы с Ильдаром вдвоём сидим у себя на подкасте (обращение к Максиму Транькову. — Прим. «Чемпионата»). И вот уже почти год. Доэкспериментировались. Да, наш эксперимент продолжается, — сказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

До Гайнутдинова Евгения встречалась с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, ныне выступающим за Узбекистан. Они расстались в 2024 году после почти двух лет отношений.

