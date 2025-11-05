Евгения Семененко до сих пор беспокоит травма ноги

Двукратный чемпион России Евгений Семененко по-прежнему испытывает проблемы из-за травмы ноги. Об этом сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин. Фигурист в текущем сезоне пока не выступал на соревнованиях.

«Пока травма не отпускает», — рассказал Мишин ТАСС.

9 сентября Семененко получил травму колена, из-за чего был вынужден пропустить контрольные прокаты сборной России. В начале октября он возобновил тренировки на льду. Фигурист пропускал начало сезона, в частности контрольные прокаты сборной России, которые проходили 26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный».

В прошлом сезоне Семененко выиграл золото на этапе Гран-при России в Москве и бронзу на этапе в Магнитогорске. Кроме того, он занял третье место на главных стартах года — чемпионате России – 2025 и финале Гран-при России.