Медведева рассказала, в какой момент она потеряла себя в спорте

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева призналась, что потеряла себя в спорте в послеолимпийский сезон.

«В какой-то момент своей карьеры не получилось себя сохранить — это я говорю про послеолимпийский сезон. В 2020 году был ковид, я им переболела и так и не смогла вернуться в спорт. После Олимпиады у меня был чемпионат мира, на котором я взяла бронзу, но для меня это было уже не то. Когда ты двукратная чемпионка мира, выходишь и берешь бронзу… Все говорят «круто», но ты понимаешь, что это не тот результат. Тогда я уже осознавала, что не смогу выйти на тот уровень, который сама себе задала.

Очень хотелось, но ни эмоциональных, ни физических сил, ни здоровья уже не хватало. При этом от меня много требовалось: я перешла к другому тренеру, нужно было показать, чему он меня научил. В этот момент потеряла себя в спорте и так и не нашла. После ковида закончила со спортом, это было правильное решение, потому что дальше было бы только хуже. Жалею ли, что продолжила после Олимпиады? Нет. Я многому научилась именно в жизни, узнала себя. Но как спортсменка посыпалась. Пусть так и будет. Путь был хорошим, классным, но найти себя не смогла», — рассказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале».

Последним соревнованием Евгении был чемпионат России — 2020. Она снялась после короткой программы из-за сломанного ботинка. Затем Медведева выступала на контрольных прокатах перед сезоном-2020/2021, но больше не выходила на соревнования.