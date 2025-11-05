Медведева высказалась о ранней славе в жизни спортсмена

Серебряный призёр Олимпиады – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева высказалась о популярности, которая свалилась на неё после побед на чемпионатах мира и выступлении на Играх.

«Выигрываешь чемпионат мира — и на тебя в соцсетях подписываются от 5 до 10 тыс. человек. Когда я выступила на Олимпийских играх, за неделю на меня подписалось почти миллион человек. И это только те, у кого есть соцсети. Когда спортсмен становится популярным, он не думает: «Вот бы со мной фотографировались на улице». Он думает: «Как бы золото Олимпиады привезти домой — для страны и семьи». И вот когда это резко обваливается, а ты вообще даже не рассчитывал, что к тебе будут на протяжении 10 лет ещё подходить и просить сфотографироваться. Это вообще последнее, о чём думаешь!

И потом это становится частью твоей жизни — и всё это обескураживает. Многие спортсмены теряются, пугаются, кому-то это не нравится, приходится закрываться от мира. Потому что личность не всегда подходит под такую популярность. Это начинает сковывать. С годами учишься лавировать, выстраивать свои личные границы, объяснять, что сейчас неудобно общаться или фотографироваться. Всё это приходит с опытом», — сказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр командного чемпионата мира, победительница и бронзовый призёр чемпионатов мира среди юниоров, победительница и бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров.