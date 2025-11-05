Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Казани

Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Казани
Арина Парсегова.
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Валерия Лукашова не выступит на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров, который состоится в Казани. Имя 14-летней спортсменки исчезло из списка участниц турнира девушек, опубликованных на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Лукашову заменит Арина Парсегова, которая проводит свой первый юниорский сезон. На этапе Гран-при в Магнитогорске фигуристка группы Этери Тутберидзе была промежуточным лидером, однако по итогам соревнований заняла четвёртое место.

Лукашова ранее пропустила этап Гран-при России в Красноярске. Также фигуристка не выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России. В апреле 2025 года Валерия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и вскоре официально перешла в группу Светланы Соколовской.

Материалы по теме
13-летняя Валерия Лукашова покинула группу Тутберидзе. Она может перейти к Навке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android