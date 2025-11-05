Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Казани

Российская фигуристка Валерия Лукашова не выступит на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров, который состоится в Казани. Имя 14-летней спортсменки исчезло из списка участниц турнира девушек, опубликованных на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Лукашову заменит Арина Парсегова, которая проводит свой первый юниорский сезон. На этапе Гран-при в Магнитогорске фигуристка группы Этери Тутберидзе была промежуточным лидером, однако по итогам соревнований заняла четвёртое место.

Лукашова ранее пропустила этап Гран-при России в Красноярске. Также фигуристка не выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России. В апреле 2025 года Валерия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и вскоре официально перешла в группу Светланы Соколовской.