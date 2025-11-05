Скидки
Фефелова и Валов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при в Казани

Фефелова и Валов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при в Казани
Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли ритмический танец на этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Казани. За прокат они получили от судей 68,83 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено

Второе место после первого дня соревнований занимают Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, которые набрали 63,34 балла. Тройку лидеров на данный момент замыкают Ирина Скопина и Дмитрий Симонов (59,09).

Фигурное катание. Этап Гран-при России в Казани. Юниоры. Ритм-танец

1. Мария Фефелова/Артём Валов — 68,83.
2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 63,34.
3. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов — 59,09.
4. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 58,49.
5. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 58,46.
6. Лилия Литенко/Глеб Солович — 55,37.

