Фефелова и Валов выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при в Казани

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, выступающие в танцах на льду, выиграли ритмический танец на этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Казани. За прокат они получили от судей 68,83 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, которые набрали 63,34 балла. Тройку лидеров на данный момент замыкают Ирина Скопина и Дмитрий Симонов (59,09).

Фигурное катание. Этап Гран-при России в Казани. Юниоры. Ритм-танец

1. Мария Фефелова/Артём Валов — 68,83.

2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 63,34.

3. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов — 59,09.

4. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 58,49.

5. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 58,46.

6. Лилия Литенко/Глеб Солович — 55,37.