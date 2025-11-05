Скидки
Фигурное катание

Партнёр дочери Слуцкой искал вдохновение для ритм-танца в сериале «Слово пацана»

Партнёр дочери Слуцкой искал вдохновение для ритм-танца в сериале «Слово пацана»
Российский фигурист Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду в дуэте с Варварой Слуцкой, рассказал, что искал вдохновение для своего образа в ритмическом танце в известном российском сериале «Слово пацана».

После ритм-танца на этапе Гран-при среди юниоров в Казани Слуцкая и Гончаров занимают второе место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено

«Честно говоря, не особо пытаюсь эмоции наигрывать. У меня от музыки идёт какая-то эмоция. Идеи из «Бригады»? Специально ничего не смотрел, что-то видел по телевизору, в интернете. Какие-то такие образы, полубандитские. Идут сами собой от музыки. Из «Слова пацана» искал себе образы, Рузиля Минекаева смотрел. Тем более в Казани такой номер показать было здорово.

Особо не волновался, больше волнуюсь за брата – Егора. Для меня всё было спокойно. Конкуренция с ним никогда не была проблемой, наоборот, стремление тянуться к нему», – передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

