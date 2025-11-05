Скидки
Дочь Слуцкой — о ритм-танце про 90-е: я тоже в банде, красивая и опасная

Российская фигуристка Варвара Слуцкая, выступающая в танцах на льду с Глебом Гончаровым, рассказала о своём образе в ритмическом танце текущего сезона.

После ритм-танца на этапе Гран-при среди юниоров в Казани Слуцкая и Гончаров занимают второе место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено

«Я особо специально не смотрела никакие бандитские истории, просто как Глеб вживалась в образ. Представляла в голове какую-то историю, прокручивала её во время проката. Подруга бандита? Можно сказать и так, но у меня другое впечатление в голове. Если по-честному, хочу быть дерзкой девчонкой. Я тоже в банде, красивая, прекрасная и опасная.

Выходить на старт в последнее время стало спокойно, такого сильного мандража уже нет. Наверное, просто кайф получаю, удовольствие. Мама желает удачи – и всё», – передаёт слова Слуцкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

