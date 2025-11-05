Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Фигурное катание

Гусева/Овчинников выиграли короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани

Аудио-версия:
Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли короткую программу в парном катании на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За прокат спортсмены получили от судей 64,87 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Пары. Короткая программа
05 ноября 2025, среда. 19:45 МСК
Окончено

Второе место после первого дня соревнований занимают София Диана Касинс и Александр Брегей, они набрали 63,68 балла. Тройку лидеров замыкают Кира Доможирова и Илья Вегера, их результат составил 63,31 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Спортивные пары. Короткая программа

1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 64,87.
2. София Диана Касинс/Александр Брегей — 63,68.
3. Кира Доможирова/Илья Вегера — 63,31.
4. Ева Гудэ/Андрей Рудь — 55,14.
5. Виктория Двинина/Виктор Потапов — 54,13.
6. Дарья Третьякова/Александр Саморуков — 51,69.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

