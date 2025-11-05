Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гусева/Овчинников выиграли короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Казани

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли короткую программу в парном катании на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За прокат спортсмены получили от судей 64,87 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают София Диана Касинс и Александр Брегей, они набрали 63,68 балла. Тройку лидеров замыкают Кира Доможирова и Илья Вегера, их результат составил 63,31 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Спортивные пары. Короткая программа

1. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 64,87.

2. София Диана Касинс/Александр Брегей — 63,68.

3. Кира Доможирова/Илья Вегера — 63,31.

4. Ева Гудэ/Андрей Рудь — 55,14.

5. Виктория Двинина/Виктор Потапов — 54,13.

6. Дарья Третьякова/Александр Саморуков — 51,69.