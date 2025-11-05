Скидки
Фигурное катание

Фигурист из Кирова рассказал об уличных побоях в детстве из-за занятий фигурным катанием

Фигурист из Кирова рассказал об уличных побоях в детстве из-за занятий фигурным катанием
Российский фигурист Дмитрий Симонов, выступающий в танцах на льду с Ириной Скопиной, рассказал, что в детстве сталкивался с уличными побоями из-за занятий фигурным катанием.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Окончено

«Мы готовились к лучшему и показали максимум своих сил, но таких баллов не ожидали. Мы из Кирова, у нас сильная танцевальная школа. Нас вдохновляет, что из нашего города родом такие знаменитые фигуристы, как Оксана Домнина, это мотивирует.

Хочется доказать, что не только Москва должна быть на высшей ступени, хотим доказать, что и в регионе можно развиваться. У нас всего хватает, условия хорошие. Не стесняюсь теперь говорить, что я фигурным катанием занимаюсь. В детстве меня очень сильно побили один раз за то, что я занимаюсь фигурным катанием. Но сейчас нормально, всё в порядке», – передаёт слова Симонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

