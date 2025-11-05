Фигурист Валов – о Сизероне: его произвольный с новой партнёршей – шедевр

Российский фигурист Артём Валов, выступающий в танцах на льду с Марией Фефеловой, заявил, что считает шедевром произвольный танец нынешнего сезона у французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона.

«У нас дискотека, стараемся зарядить публику, получить удовольствие, катать каждый старт наотмашь. Стараюсь черпать энергию с международной арены, очень люблю смотреть, как катаются мастера и в России, и на международном уровне, стараюсь делать для себя какие-то выводы и улучшаться. В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире мне нравятся Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а также Гийом Сизерон, нравится его произвольный танец с новой партнёршей, это шедевр.

Эмоции – как обычно, усталость. В принципе, довольны, всё, что пытались показать, получилось. Плотно удалось поработать перед этим этапом, подтянуть «физику» с Ксенией Конкиной. Давление? Стараюсь не замечать. Не читать, кто что пишет, просто готовимся, не обращаем внимание на то, что пишут люди», – передаёт слова Валова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.