Дочь Бережной: ругает ли мама за неудачный прокат? Смотря как мы катаем

Российская фигуристка София Диана Касинс, выступающая в парном катании с Александром Брегеем, рассказала, ругает ли её мама, олимпийская чемпионка Елена Бережная, за неудачный прокат.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юниоры. Пары. Короткая программа
05 ноября 2025, среда. 19:45 МСК
Окончено

«Старались не думать о том, что было в Магнитогорске, отключиться от этого старта. Немножко не получилось. Чуть-чуть накрутили себя, разволновались, не справились с эмоциями. Стараемся забывать плохое и исправлять свои ошибки.

Ругает ли мама за неудачный прокат? Смотря как мы катаем. Ошибки всегда бывают. Ответственность за семью? Сложно сказать, об этом не думала. На лёд когда выходишь, всегда есть ответственность, лишние мысли не нужны.

Наш тренер Александр Смирнов по большей части говорит нам, что мы всё умеем, всё сможем. Пытается нас отвлечь от того, что происходит на льду», – передаёт слова Касинс корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

