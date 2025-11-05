Скидки
Фигурное катание

Медведева рассказала о своём отношении к ошибкам во время выступлений

Медведева рассказала о своём отношении к ошибкам во время выступлений
Евгения Медведева.
Серебряный призёр Олимпиады – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева призналась, что стала больше расстраиваться из-за ошибок в выступлениях уже после окончания спортивной карьеры.

«К ошибкам начала относиться намного критичнее, когда стала кататься в спектаклях. В спорте это правда были как будто только мои проблемы. А когда падаешь с прыжка в спектакле — это очень плохо. Оценки не выставляют, азарта нет, люди пришли просто посмотреть на красивое. А ты падаешь на пятую точку. В своём красивом костюме, когда у тебя драма. Помню, когда была премьера «Кармен», я перенервничала, под конец спектакля ноги были не те — я свалилась с тройного сальхова. Как я потом ревела!

Потому что понимаю: у меня сцена смерти Кармен, я должна была прыгнуть этот сальхов, пострадать и поехать дальше. А я прыгаю, падаю. Кармен-то должна умирать, а я со льда встаю. И я понимаю, насколько это жалко и ужасно выглядело. Это самый конец спектакля, финальная сцена, 10 секунд: меня Хазе протыкает кинжалом, ЗТМ, поклон. И я за 10 секунд до окончания спектакля просто еле-еле встаю со льда, потому что распласталась, улетела куда-то в зрителей. Думаю: вот это, наверное, очень плохо»,— сказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

