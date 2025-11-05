Российские фигуристы рассказали о программе–посвящении Юдзуру Ханю

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников рассказали о своей короткой программе, созданной по мотивам олимпийской постановки японского фигуриста Юдзуру Ханю, а также поделились, на кого из известных спортивных пар равняются.

Гусева: Есть многое, над чем ещё работать, не очень довольна собой. Рабочий прокат, как и на тренировках. Нравится атмосфера на Гран-при. Наша короткая программа – не совпадение, это программа Юдзуру Ханю, его олимпийская программа, даже платье чем-то похоже. Её нам поставил Алексей Тихонов, за неделю до этого старта начал корректировать, добавлять руки, взгляды. Работали всей командой над хореографией.

Ханю мне нравится своими прыжками, он первооткрыватель четверного акселя, хоть и не удалось его сделать ему на соревнованиях. А мой личный кумир – Евгения Медведева, мне она нравится своим артистизмом, тем, как она передаёт свои образы. Это как отдельный фильм. В парном катании мне нравятся китайцы, их подкрут, заоблачный – все пары, идеально практически.

Овчинников: Мы в хорошей форме, это был наш максимум на данный момент. Но ещё очень много предстоит работы над дорожкой, тодесом. Это легендарный образ Юдзуру, нам он очень нравится. Мне очень нравится Ханю, я во многом беру с него пример. Смотрю на его хореографию, прыжки, как он чувствует программы.

Мы не самые высокие ребята, поэтому равняемся на японцев и китайцев. Из русских пар нравятся Бойкова и Козловский. Нравится их мощь. Из новых дуэтов слежу за Щебининой и Петровым, – передаёт слова Гусевой и Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.