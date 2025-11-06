Расписание 4-го этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, продолжится четвёртый этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 в Казани (Татарстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой соревновательного дня.

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 среди юниоров в Казани на 6 ноября (время московское):

13:00. Танцы на льду, произвольный танец.

15:40. Пары, произвольная программа.

17:05. Девушки, короткая программа.

19:45. Юноши, короткая программа.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций. Турнир проходит с 5 по 7 ноября.