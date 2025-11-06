Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фефелова и Валов одержали победу на этапе юниорского Гран-при России в Казани

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, выступающие в танцах на льду, одержали победу на этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Казани. В сумме двух прокатов они получили от судей 166,50 балла.

Второе место досталось Варваре Слуцкой и Глебу Гончарову, которые набрали 154,82 балла. Тройку лидеров замкнули Зоя Пестова и Сергей Лагутов (149,95 балла).

Фигурное катание. Этап Гран-при России в Казани. Юниоры. Ритм-танец:

1. Мария Фефелова/Артём Валов — 166,50.

2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 154,82.

3. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 149,95.

4. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 147,41.

5. Лилия Литенко/Глеб Солович — 140,01.

6. Ирина Скопина/Дмитрий Симонов — 139,96.