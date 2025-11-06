Скидки
«Плющенко катался гораздо хуже сына». Рудковская ответила критикам Гном Гномыча

Александр Плющенко
Российский продюсер Яна Рудковская ответила на критику в сторону своего сына, 12-летнего фигуриста Александра Плющенко.

В телеграм-канале «Героиня Татлера» вышел пост, в котором авторы описали ситуацию с выступлением Плющенко-младшего на шоу с высокой температурой и негативно высказались о таланте фигуриста.

«Героиня, Вы реально считаете, что его папа в 12 лет был лучше своего сына, и помните его катание в его возрасте? Не знала, что Вы настолько фанатка моего мужа, что следите за ним с 12 лет. И что главная у нас по распознаванию талантов в спорте.

Открою Вам маленький секрет, Евгений Плющенко в возрасте Саши прыгал тот же самый прыжковый контент, однако катался гораздо хуже сына. Об этом свидетельствуют показания не только очевидцев, но и его тренера — великого Алексея Николаевича Мишина. А, например, действующий чемпион мира — американец Илья Малинин — в возрасте Саши был даже без тройных прыжков, однако же это не помешало в будущем сделать первым аксель в 4,5 оборота. И быть обладателем мировых рекордов.

Поэтому, дорогая, «цыплят-то по осени считают»! У нас ещё долгий путь впереди. Дорогу осилит идущий. А вот по поводу трудоспособности не могу с Вами не согласиться. Весь точно в маму и папу пошёл)

Это видео с той самой «Спящей Красавицы», Героиня! Нашего «неталантливого» сына. Ну и жду на наших шоу. Отдельную ложу для Героини гарантирую. Более чем уверена, Вы возьмёте свои слова обратно. Как и многие те, кому популярность Саши не даёт покоя до сих пор))) Сочувствую… Обняла», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Плющенко чувствует себя нормально после выступления с недомоганием на шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

