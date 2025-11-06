Скидки
Ученица Плющенко рассказала, как разучивала сальто в секрете от тренерского штаба

Ученица Евгения Плющенко, фигуристка Кира Трофимова рассказала, что планирует включить сальто в свою соревновательную программу, отметив, что тренер не знал о том, что она учит этот элемент.

— Хотела бы вставить сальто в соревновательную программу?
— Безусловно, да. Уже работаю над этим. Когда у меня следующие соревнования — пока не могу сказать, не знаю. Но уже в скором времени буду выходить на официальные турниры с сальто.

— Твой тренер Евгений Плющенко знал об этом челлендже?
— Евгений Викторович не знал, что я разучиваю сальто, да и все тренеры тоже. Они были очень удивлены. Сейчас Евгений Викторович и Яна Александровна (Рудковская) поддерживают меня в этом плане. Они так же, как и я, хотят, чтобы я выполнила его в своей соревновательной программе.

— Не падала с сальто?
— Было пару раз на льду поначалу из-за тупой ошибки. Тогда я ещё не владела им хорошо. Ударялась не сильно, так что всё нормально. И сейчас всё хорошо, – приводит слова Трофимовой Sport 24.

