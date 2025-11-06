Скидки
Доможирова и Вегера одержали победу в парах на этапе юниорского Гран-при в Казани

Кира Доможирова и Илья Вегера
Аудио-версия:
Комментарии

Пермские фигуристы Кира Доможирова и Илья Вегера стали победителями этапа юниорского Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Казани. Спортивная пара получила от судей 180,32 балла.

Второе место заняли Таисия Гусева и Даниил Овчинников из Москвы, они набрали 175,60 балла. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей из Санкт-Петербурга (170,75).

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Спортивные пары. Произвольная программа:

1. Кира Доможирова/Илья Вегера (Пермский край) — 180,32.
2. Таисия Гусева/Даниил Овчинников (Москва)— 175,60.
3. София Диана Касинс/Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 170,75.
4. Ева Гудэ/Андрей Рудь (Москва) — 159,75.
5. Виктория Двинина/Виктор Потапов (Пермский край) — 150,22.

