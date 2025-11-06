Фигурист Валов рассказал о ненависти к жизни после долгого ожидания проката на Гран-при

Российский фигурист Артём Валов, выступающий в танцах на льду с Марией Фефеловой, рассказал, почему для него тяжело кататься на соревнованиях под последним номером.

«Последним номером тяжеловато выходить. Первые 10 минут после шестиминутки сидишь весь заряженный, выходишь на эмоциях, круто ехать. Но потом ещё проходит время – и тебя начинает размазывать, хочешь спать. Ты уже ненавидишь всю эту жизнь, а дальше ещё хуже. Потом начинаешь всё заново, пытаешься взбодриться, чтобы ноги пришли в чувство. Самое тяжёлое – опять прийти в чувство.

Первыми словами тренеров были «молодцы». За прокатами соперников стараемся не следить, не смотрим. Чтобы самим хорошо проехать. Дальше отдохнём, Кубок Первого канала, потом Новый год и первенство России. Моя сильная черта? Стойкость, уверенность в себе», – передаёт слова Валова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.