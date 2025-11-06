Варвара Слуцкая: мне даже стало как-то смешно после падения, настолько нелепая ошибка

Российская фигуристка Варвара Слуцкая, выступающая в танцах на льду с Глебом Гончаровым, оценила выступление в произвольном танце на этапе юниорского Гран-при России в Казани, отметив, что во время исполнения допустила обидную ошибку.

«Сам прокат вроде был ничего, даже хороший. Если не считать глупого падения, но ничего страшного, это опыт. Бывает. Считаю, что мы сегодня справились со своей задачей. Что думала после ошибки?

Не знаю, если честно, мне даже стало как-то смешно в моменте. Настолько нелепая ошибка, что даже смешно. Ошиблись и ошиблись, это опыт. На следующем старте будем более вдумчиво подходить к этому моменту.

Необычная музыка? Слушаю и сама такую музыку», – передаёт слова Слуцкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.