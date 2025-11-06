Скидки
Фигурное катание

В Подмосковье тренер ударил девятилетнюю фигуристку, она госпитализирована — источник

В подмосковном городе Павловский Посад тренер ударил девятилетнюю фигуристку за то, что она не могла выполнить элемент. После травмы спортсменка была госпитализирована. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно источнику, инцидент произошёл вечером, 5 ноября, на ледовой арене имени Н.А. Петрусевой. Тренер ударил спортсменку по затылку, после чего она потеряла равновесие и упала на лёд. В больнице ей были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Позднее президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина подтвердила случившееся и заявила, что ситуация будет расследована.

«Действительно, произошёл инцидент, тренер ударил ребенка, его госпитализировали. Будет проведено расследование. Тренеру за 60 лет, он старой формации, что могло стать поводом для такого поступка, пока неизвестно, свидетелей практически нет», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

