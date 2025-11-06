Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Паре группы Тутберидзе обнулили поддержку на Гран-при в Казани. Фигуристы шли на золото

Паре группы Тутберидзе обнулили поддержку на Гран-при в Казани. Фигуристы шли на золото
Аудио-версия:
Комментарии

Российским фигуристам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову обнулили одну из поддержек в произвольной программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

Поддержка четвёртой группы не была засчитана полностью, поскольку судьи посчитали, что в первом обороте была согнута рука партнёра в локте. Без одного засчитанного элемента Гусева и Овчинников получили за произвольную программу 110,73 балла.

Короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани Гусева и Овчинников выиграли, в произвольной программе они справились с элементом «ультра-си», исполнив четверную подкрутку на третий уровень сложности и получив плюсы от арбитров.

В сумме за два проката фигуристы группы Этери Тутберидзе получили 175,60 балла, заняв итоговое второе место. Выиграли соревнования в Казани Кира Доможирова и Илья Вегера с результатом 180,32 балла.

Материалы по теме
Доможирова и Вегера одержали победу в парах на этапе юниорского Гран-при в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android