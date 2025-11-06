Паре группы Тутберидзе обнулили поддержку на Гран-при в Казани. Фигуристы шли на золото

Российским фигуристам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову обнулили одну из поддержек в произвольной программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

Поддержка четвёртой группы не была засчитана полностью, поскольку судьи посчитали, что в первом обороте была согнута рука партнёра в локте. Без одного засчитанного элемента Гусева и Овчинников получили за произвольную программу 110,73 балла.

Короткую программу на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани Гусева и Овчинников выиграли, в произвольной программе они справились с элементом «ультра-си», исполнив четверную подкрутку на третий уровень сложности и получив плюсы от арбитров.

В сумме за два проката фигуристы группы Этери Тутберидзе получили 175,60 балла, заняв итоговое второе место. Выиграли соревнования в Казани Кира Доможирова и Илья Вегера с результатом 180,32 балла.