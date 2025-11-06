«Не хватило наглости». Дочь Бережной — о неудачном прокате с партнёром на Гран-при

Российская фигуристка София Диана Касинс, выступающая в парном катании, заявила, что им с партнёром не хватило уверенности в себе и наглости для победы.

По итогам юниорского этапа Гран-при России в Казани фигуристы заняли третье место.

«Немножко усталость, разочарование… Всё вместе. Больше грусти, грустненько. Не хватило немножко уверенности в себе, чуть-чуть наглости. Чувствуем, что работа потихоньку перерастает в качество.

Уровни повыше, но не везде всё улучшилось. Нужно продолжать эту работу. Как развеселить себя? Удачными соревнованиями», – передаёт слова Касинс корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.