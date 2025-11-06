Скидки
Фигурное катание

«Первое место принадлежит вам». Траньков поддержал пару Тутберидзе с обнулённым элементом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался в поддержку пары группы Этери Тутберидзе Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова, которым обнулили поддержку.

«Ребята, Таисия и Даниил, которые сегодня заняли лишь второе место на этапе Гран-при в Казани, я от себя хочу вас публично поздравить, вы огромные молодцы, двигаете фигурное катание вперёд.

Не обращайте внимания на эти закулисные судейские игры. Не знаю, в какие уж там они играют. У вас прекрасные поддержки, всё у вас должно быть четвёртого уровня, это вам говорю я – заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта в парном катании.

Вы огромные молодцы. Для меня вы чемпионы, для моей супруги вы чемпионы тоже. Вы самые-самые лучшие. Не вешайте нос, ваши победы ещё впереди, жизнь несправедлива, так бывает. Первое место принадлежит вам. Публично это заявляю», – сказал Траньков в видео, которое записал для своего телеграм-канала.

Напомним, Гусева и Овчинников остались без элемента в произвольной программе на этапе Гран-при в Казани.

