Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова

ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, аннулировав победный результат (259,06 балла) россиянки Камилы Валиевой и присудив золото Анне Щербаковой, которая на европейском чемпионате набрала 237,42 балла по сумме двух программ. Об этом сообщает официальный сайт ISU.

Серебряная медаль по новому результату принадлежит Александре Трусовой, бронзовая — бельгийке Луне Хендрикс.

Победа Валиевой была аннулирована в связи с допинговым скандалом, который получил широкий резонанс во время Олимпийских игр в Пекине и в результате которого фигуристка была дисквалифицирована до конца 2025 года.

Полученное после аннулирования результата Валиевой золото стало для Щербаковой второй медалью взрослого чемпионата Европы. В 2020 году она становилась серебряным призёром европейского первенства, уступив Алёне Косторной.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира (2021) и чемпионка Европы (2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019) и трёхкратная чемпионка России.

Материалы по теме
Навка сообщила, что Валиева приступила к полноценным тренировкам в группе Соколовской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android