ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова

Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, аннулировав победный результат (259,06 балла) россиянки Камилы Валиевой и присудив золото Анне Щербаковой, которая на европейском чемпионате набрала 237,42 балла по сумме двух программ. Об этом сообщает официальный сайт ISU.

Серебряная медаль по новому результату принадлежит Александре Трусовой, бронзовая — бельгийке Луне Хендрикс.

Победа Валиевой была аннулирована в связи с допинговым скандалом, который получил широкий резонанс во время Олимпийских игр в Пекине и в результате которого фигуристка была дисквалифицирована до конца 2025 года.

Полученное после аннулирования результата Валиевой золото стало для Щербаковой второй медалью взрослого чемпионата Европы. В 2020 году она становилась серебряным призёром европейского первенства, уступив Алёне Косторной.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира (2021) и чемпионка Европы (2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019) и трёхкратная чемпионка России.