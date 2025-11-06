«Они кошмарные люди». Тарасова — о решении ISU лишить Валиеву золотой медали ЧЕ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать победу российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022 по фигурному катанию и присудить золотую медаль Анне Щербаковой.

Победа Валиевой была аннулирована в связи с допинговым скандалом, получившим широкий резонанс во время Олимпиады в Пекине (2022).

«У них отсутствуют знания по этому вопросу. И они вообще когда-нибудь закончат издеваться над Валиевой, просто издеваться над ребёнком? Они кошмарные люди, человеконенавистники. Нас ненавидят, и всё пошло через Валиеву, хотя она вообще ничего не сделала. Я как профессиональный тренер это знаю.

Уже всё это закончилось, ей уже снова выходить на старт, а её просто убивают этими новостями, которые ни на чём не основаны. Ей надо отрешиться, мало ли что они ещё скажут», — приводит слова Тарасовой ТАСС.