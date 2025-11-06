Российские фигуристы встроили в костюм гирлянду, которую включает тренер во время проката

Российская спортивная пара Кира Доможирова и Илья Вегера рассказали о необычном элементе платья Киры в короткой программе под музыку Кирилла Рихтера Mechanisms.

Доможирова: У меня на платье гирлянда, которую включает тренер перед дорожкой. Не скажу, что мешает. Когда пробовала, немного мешало, но сейчас хорошо.

Вегера: Чья идея? Сергей Сергеевич [Плишкин] что-то хотел такое сделать необычное, швеи дополнили. В первое время было очень тяжело всё продумывать, чтобы это всё было не видно — аккумуляторы, провода, чтобы они не мешали. Пока не самый лучший вариант костюма, всё-таки не получается включить именно в тот момент, когда мы хотим, когда на этом сделан акцент. Но к первенству России будет лучший вариант.

Есть ли риск, что что-то пойдёт не так? Да, риск есть, на этапе в Магнитогорске мы не стали рисковать со временем включения. Включали перед поддержкой, где проезжали мимо Татьяны Сергеевны [Тудвасевой], которая с пультом стояла. Сейчас мы рискнули включить перед дорожкой. Именно в тот момент, когда мы хотели, не загорелось, но когда чуть пододвинулись поближе, всё-таки загорелось. Будем переделывать, чтобы расстояние было с запасом, — передаёт слова Доможировой и Вегеры корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.