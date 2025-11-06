«Согнулся локоть, поддержка не удалась». Пара Тутберидзе — о потере элемента на Гран-при

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников прокомментировали эпизод, произошедший во время их проката произвольной программы. Фигуристам не засчитали поддержку, во время выполнения которой, по мнению судей, партнёр слишком сильно согнул локоть. По итогам этапа Гран-при в Казани спортсмены заняли второе место.

Гусева: Мы готовили четверную подкрутку после сбора в Кисловодске, неделя прошла, как приехали и сделали успешно в первый же день, как попробовали. Сначала на полу сделали, потом на лёд сразу перенесли. Довольны тем, что получилось, не всегда стабильно получается.

Мне такой элемент даёт больше энергии в прокате, если он удаётся. Выходили очень спокойно, чрезмерная готовность подвела, сверхуверенность. Под конец программы устали, согнулся локоть — и поддержка не удалась.

Овчинников: Приятно, когда после подкрута публика начинает активно хлопать, понимая, что это сложный элемент. С такой поддержкой уже легче ехать, на драйве, входишь во вкус.

Незасчитанная поддержка? Сам не знаю, как собираться после такой неудачи, в первый раз так. Положительные моменты? После такого проката обидно, найти их сложно, — передаёт слова Гусевой и Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.